Napoli, scuola ancora al 50% e mezzi pubblici semi-vuoti nonostante la zona gialla: "Utenti non si fidano, con i turisti torneranno i problemi" (Di lunedì 26 aprile 2021) Stazioni semivuote, treni che viaggiano anche al di sotto del 50% della capienza (limite massimo fissato a causa della pandemia) e autobus in leggera difficoltà, ma solo in alcuni momenti della giornata. A Napoli con il ritorno in zona gialla e soprattutto con la ripartenza in presenza delle scuole superiori si temevano assembramenti sui mezzi pubblici. Invece, almeno a giudicare dalla prima mattinata di riaperture in città sembra che i napoletani si fidino sempre meno del trasporto pubblico e chi può, preferisce muoversi in macchina, con conseguenti ripercussioni sul traffico cittadino. Dalla stazione di Montesanto, in pieno centro storico, fino a quella di Piazza Garibaldi non si sono registrate particolari situazioni di disagio per gli Utenti, nemmeno negli orari ...

