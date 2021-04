MOVIOLA – Torino-Napoli | Mandragora espulso per doppio giallo | decisione giusta?

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 aprile 2021) Piove sul bagnato in casa. Nel finale del match contro il, espulsione per Rolandoche rimedia il secondo cartellinodella sua partita.ineccepibile quella dell’arbitro Valeri, che non può esimersi dall’estrarre per due volte il cartellino. Due ammonizioni evitabili per il centrocampista campano, che salterà dunque il prossimo impegno col Parma. SportFace.