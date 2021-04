L’Oscar per Hopkins fa infuriare i fan del compianto Chadwick Boseman (Di lunedì 26 aprile 2021) Spente le luci sulla 93esima edizione della Notte degli Oscar è esplosa la polemica. Durante la cerimonia le statuette sono state assegnate per lo più da tutti i favoriti. Ma una mancata vittoria in particolare, data pressoché per scontata, ha innescato le polemiche degli amanti del cinema. Il premio come Miglior Attore Protagonista è andato a Anthony Hopkins per il suo magistrale ruolo in The Father e non, come si pensava, al compianto Chadwick Boseman, l’attore morto lo scorso agosto per un cancro al colon, per il suo ruolo in Ma Rainey’s Black Bottom. Una vittoria, quella di Hopkins, totalmente inaspettata, tant’è che l’attore 83enne non era presente alla cerimonia. April 26, 2021 E a gettar ombre sull’Academy è stato anche il cambio di scaletta che normalmente prevede che la serata si ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 aprile 2021) Spente le luci sulla 93esima edizione della Notte degli Oscar è esplosa la polemica. Durante la cerimonia le statuette sono state assegnate per lo più da tutti i favoriti. Ma una mancata vittoria in particolare, data pressoché per scontata, ha innescato le polemiche degli amanti del cinema. Il premio come Miglior Attore Protagonista è andato a Anthonyper il suo magistrale ruolo in The Father e non, come si pensava, al, l’attore morto lo scorso agosto per un cancro al colon, per il suo ruolo in Ma Rainey’s Black Bottom. Una vittoria, quella di, totalmente inaspettata, tant’è che l’attore 83enne non era presente alla cerimonia. April 26, 2021 E a gettar ombre sull’Academy è stato anche il cambio di scaletta che normalmente prevede che la serata si ...

Advertising

NetflixIT : Se succede qualcosa, vi voglio bene ha vinto l'Oscar per il miglior corto d'animazione. E anche per il corto che ci… - Corriere : #Oscars2021 L'Oscar per il miglior attore protagonista va a #AnthonyHopkins Questo è il suo secondo premio Oscar… - NetflixIT : MANK ha vinto l'Oscar per la miglior scenografia e l'Oscar per la miglior fotografia. ?? #Oscars - dayoldtay : RT @perchetendenza: 'Chloé Zhao': Perché ha vinto l'Oscar per la Miglior regia per #Nomadland: è la seconda donna e la prima non bianca a o… - belushivive : Ho visto “Ma Rainey’s Black Bottom”, ho visto “The Father”, li ho visti in originale apposta, ho abbastanza compete… -