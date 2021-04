Lazio - Milan | dove vederla in tv Probabili formazioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Milan

Roma, 26 aprile 2021 " Stefano Pioli, alla vigilia, lo ha definito uno scontro diretto . Quel che è certo è chedi questa sera è uno scontro che ha un maggior peso di classifica per i rossoneri, chiamati al riscatto dopo il passo falso contro il Sassuolo e a portare a casa tre punti per respingere ...Dopo Torino - Napoli e il big match tra, che chiuderà la 33esima giornata di Serie A, mancheranno cinque giornate alla fine del campionato. La volata per la Champions League parte adesso con sei squadre alle spalle dell'Inter ...Vero e proprio spareggio in zona Champions League; Inzaghi ha qualche problema a centrocampo, mentre Pioli lancia Mandzukic dal 1' ...2 La Juventus dice definitivamente addio alla rimonta scudetto e deve guardarsi le spalle nella lotta Champions, che si fa più agguerrita che mai. Con il pareggio della squadra di Pirlo a Firenze, anc ...