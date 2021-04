Lazio-Milan 2-0: raddoppio di Correa, confusione al Var (Di lunedì 26 aprile 2021) La Lazio raddoppia sul Milan con un altro gol di Joaquin Correa. Ma quanti dubbi su un fallo non fischiato su Hakan Calhanoglu... Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 aprile 2021) Laraddoppia sulcon un altro gol di Joaquin. Ma quanti dubbi su un fallo non fischiato su Hakan Calhanoglu...

