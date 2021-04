Isola, Gilles Rocca sbrocca: “Bravi a parlare”, commento di Zorzi sottovoce (Di martedì 27 aprile 2021) Il naufrago non si è particolarmente distinto per la sua calma e pacatezza, anche oggi ha alzato i toni contro lo studio L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 27 aprile 2021) Il naufrago non si è particolarmente distinto per la sua calma e pacatezza, anche oggi ha alzato i toni contro lo studio L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Ilary: 'Gilles qual è la cosa che ti manca di più in particolare di tuo padre?' Gilles: 'Miriam' ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : Il voto di Gilles ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : Tommaso e il suo debole per Gilles Rocca ?? .@tommaso_zorzi #Isola #tommasozorzi - GrBelva : Miriam cara, se te vai a ripijà Gilles e te lo riporti a casa ce fai un piacere a tutti #isola #tommasozorzi - 18ww5 : RT @bagnotrash: Non Cerioli che aveva la possibilità di mandare al televoto uno tra Gilles e Valentina ma sceglie Ubaldo. #isola https://t.… -