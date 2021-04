Incidente a Pechino Express Francia | due feriti e un morto

(Di lunedì 26 aprile 2021) La versione francese diè stata sconvolta da una tragedia che ha portato a une due. Pekin, l’adventure game in onda in, è stato segnato da unavvenuto durante le riprese. La versione italiana di, che va in onda in Rai e viene condotta da Costantino Della Gherardesca, è stata rinviata a causa del Covid. Ininvece i produttori hanno deciso di registrare una nuova stagione in Turchia. Gli episodi però sono stati segnati da ungravissimo che ha visto coinvolti due concorrenti, il guidatore e un cameraman che stava seguendo la coppia di viaggiatori. La puntata che racconta quanto accaduto a Pekin ...

Pekin Express, l'adventure game in onda in Francia, è stato segnato da un incidente avvenuto durante le riprese. La versione italiana di Pechino Express, che va in onda in Rai e viene condotta ...La versione francese del programma che in Italia va in onda su Rai2 è stata sconvolta da un dramma avvenuto durante una gara ...