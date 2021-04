(Di lunedì 26 aprile 2021) Ieri a Non èè stato ospite anche il senatore ex MoVimento 5 Stelleha detto che non ha intenzione di vaccinarsi contro il coronavirus. Parlando con Alessia Morani del Partito Democratico,ha detto che non ha intenzione di vaccinarsi. “Ho appena fatto il Covid e sono ancora più protetto. Tra sei mesi non mi vaccino perché non voglio. Se vuoi vaccinarmi per forza metti l’obbligatorietà vaccinale. La vuoi?”. La Morani ha detto di essere una paziente fragile in quanto malata di leucemia e quindi si è vaccinata. “Vuoi l’obbligatorietà?”, ha chiestoalla Morani.ha da sempre posizioni ostili nei confronti dei vaccini. Sul Tempo aveva spiegato perché non aveva intenzione di vaccinarsi: “Per farla breve, ...

Acceso scambio di opinioni tra Alessia Morani e Gianluigi Paragone a 'Non è l'Arena', in onda su La7. I toni si sono alzati quando la sottosegretaria di Stato al Ministero dello sviluppo economico ha chiesto al senatore del Gruppo Misto e leader ...Il video di Gianluigi Paragone a Non è l'Arena: "Non mi vaccinerò". Parlando con Alessia Morani del Partito Democratico, Paragone ha detto che non ha intenzione di vaccinarsi. Ieri a Non è l'Arena è s ...Il tutto mentre il leader di Italexit si lasciava andare a gesti e versi con cui la scherniva: 'Evviva l'Europa, uuuhh'. A quel punto è stato Paragone a dire la sua: 'Sei nazista nella testa, tu rappr ...