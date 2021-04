Il fondatore di Spotify proverà a comprare l’Arsenal con Henry | Bergkamp e Vieira

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il miliardario svedese Daniel Ek, 38 anni e coe amministratore delegato di, dovrebbe presentare un’offerta d’acquisto percon l’aiuto di tre ex leggende come. A riportarlo è Sky Sports UK. Il momento sarebbe anche propizio, perché dopo una stagione fallimentare il sentimento popolare nei confronti dell’attuale proprietà di Stan Kroenke è stato ancor più negativo per l’adesione al progetto Superlega. Secondo Forbes, la fortuna di Ek si aggira intorno ai 4,7 miliardi di euro. L'articolo ilNapolista.