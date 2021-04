Il discorso di Draghi alla Camera: «Recovery, disporremo di 248 miliardi, no a ritardi e miopie» (Di lunedì 26 aprile 2021) Il presidente del Consiglio a Montecitorio sui dettagli del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sugli obiettivi e i risultati che l’esecutivo attribuisce al Recovery fund Leggi su corriere (Di lunedì 26 aprile 2021) Il presidente del Consiglio a Montecitorio sui dettagli del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sugli obiettivi e i risultati che l’esecutivo attribuisce alfund

Advertising

dariofrance : Con il Presidente #Draghi, che ha scelto di ricordare il #25aprile al Museo storico della Liberazione di via Tasso.… - EnricoLetta : Clausola di #premialità a favore dell’occupazione delle #donne e dei #giovani. Nel suo discorso sul #PNRR, #Draghi… - ilfoglio_it : Tutti i dettagli del Pnrr. Così il governo prepara l'Italia di domani. Il discorso integrale con cui Mario Draghi… - ZiaCandida : RT @Gianmar26145917: Sarà che sono prevenuto, il #vileaffarista non è il mio preferito, credo si sia capito, ma il discorso di #Draghi non… - FlavioRenzo49 : Il discorso di Draghi alla camera rimarrà nella storia. Chi rimpiange Conte o è completamente ignorante o è in malafede. -