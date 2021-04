I vincitori dei Razzie 2021, gli Oscar dei film più brutti dell’anno (Di lunedì 26 aprile 2021) Se la scorsa notte a Los Angeles sono stati assegnati gli Oscar 2021, con la celebrazione dei migliori film (in particolare, Nomadland, The Father e Una donna promettente), la sera prima nella stessa città si è svolta una cerimonia di tutt’altro tenore: come da tradizione, infatti, alla vigilia dei riconoscimenti dell’Academy sono stati consegnati anche i Razzie Awards 2021, i premi cioè ai titoli più brutti dell’anno appena passato. Con tre vittorie il più bistrattato è stato Music, il musical sull’autismo (molto criticato) che ha visto trionfare – in negativo s’intende – la regista Sia e le attrici Kate Hudson e Maddie Ziegler. Ad eccellere nella categoria Peggior film è stato, però, Absolute Proof, il documentario di denuncia finanziato dal Ceo ... Leggi su wired (Di lunedì 26 aprile 2021) Se la scorsa notte a Los Angeles sono stati assegnati gli, con la celebrazione dei migliori(in particolare, Nomadland, The Father e Una donna promettente), la sera prima nella stessa città si è svolta una cerimonia di tutt’altro tenore: come da tradizione, infatti, alla vigilia dei riconoscimenti dell’Academy sono stati consegnati anche iAwards, i premi cioè ai titoli piùappena passato. Con tre vittorie il più bistrattato è stato Music, il musical sull’autismo (molto criticato) che ha visto trionfare – in negativo s’intende – la regista Sia e le attrici Kate Hudson e Maddie Ziegler. Ad eccellere nella categoria Peggiorè stato, però, Absolute Proof, il documentario di denuncia finanziato dal Ceo ...

