Gazzetta: Gattuso punta sulla velocità di Osimhen contro il Torino (Di lunedì 26 aprile 2021) Gattuso preferirà Osimhen a Mertens per la sfida di oggi contro il Torino per una scelta tattica, secondo la Gazzetta dello Sport Con il centravanti nigeriano, garantisce quella profondità che potrebbe essere determinante per costringere il Torino a non esporsi troppo. Fino ad oggi, complici infortuni e covid, l’attaccante non ha potuto ancora dimostrare tutte le sue capacità e il suo valore, ma adesso è pronto a dare il suo contributo per agguantare il quarto posto e la qualificazione Champions La velocità dell’ex Lilla è quel qualcosa in più che va a caratterizzare il gioco del Napoli. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 aprile 2021)preferiràa Mertens per la sfida di oggiilper una scelta tattica, secondo ladello Sport Con il centravanti nigeriano, garantisce quella profondità che potrebbe essere determinante per costringere ila non esporsi troppo. Fino ad oggi, complici infortuni e covid, l’attaccante non ha potuto ancora dimostrare tutte le sue capacità e il suo valore, ma adesso è pronto a dare il suo contributo per agguantare il quarto posto e la qualificazione Champions Ladell’ex Lilla è quel qualcosa in più che va a caratterizzare il gioco del Napoli. L'articolo ilNapolista.

