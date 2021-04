Eleonora | oratorio drammatico | in onda su RAI 5

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora oratorio

La Repubblica

...i defibrillatori laici che negli anni precedenti la nostra Associazione aveva donato all'... Mapelli Adelio; Nava Miriam; Piccinini Andrea; Riva Pierfrancesco; Rosa Paolo; Sala; ...... il murale di Igor Scalisi Palminteri dedicato ad'Aragona 20 marzo 2021 Estinzione o ... Il nuovo murale colora la parete che collega la chiesa di Santa Chiara, dove ha sede l'...gagliarda e toccante Redgrave/Eleonora che nell’oratorio teatrale di De Simone vedrete in una sorta di tribunale contrapposto a un coro di giacobini e a un coro di borboni, nei panni di un’indomita ...Salva la cassanesità dello storico negozio in via San Pio X. L’ex proprietario: «Ricevo tante manifestazioni d’affetto». La nuova titolare: «Si avvera un sogno che avevo dall’età di 12 anni» ...