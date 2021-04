E’ morto il piccolo di 14 mesi caduto dal balcone a Ponte Gardena

Advertising

repubblica : E' morto Riky Coman, il tiktoker 17enne che raccontava con ironia la sua battaglia contro il cancro: 'Addio piccolo… - MAnnurca : RT @Misurelli77: Il piccolo partigiano che riposa dalla parte dei giusti Franco Cesana, morto a neanche 13 anni nel settembre 1944 Era un r… - Chrid73037734 : RT @Misurelli77: Il piccolo partigiano che riposa dalla parte dei giusti Franco Cesana, morto a neanche 13 anni nel settembre 1944 Era un r… - frabarraco : RT @Misurelli77: Il piccolo partigiano che riposa dalla parte dei giusti Franco Cesana, morto a neanche 13 anni nel settembre 1944 Era un r… - travan28 : RT @Misurelli77: Il piccolo partigiano che riposa dalla parte dei giusti Franco Cesana, morto a neanche 13 anni nel settembre 1944 Era un r… -

Ultime Notizie dalla rete : morto piccolo

Un bambino di 14 mesi èa Ponte Gardena dopo essere caduto dal balcone di casa . Ilè deceduto all'ospedale alcune ore dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione, in Alto Adige. Ponte Gardena: ...Nella serata di sabato un bambino di soli 3 anni èdopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola . Secondo quanto ricostruito, ilsi trovava in una casa a Miami (Usa) presa in ...Una notizia di quelle che non si vorrebbero mai dare arriva oggi dall’Alto Adige. Una vera e propria tragedia quella accaduta a Ponte Gardena dove un bambino di 14 mesi è morto per le conseguenze di u ...La scrittrice grande amica dell’intellettuale ucciso 46 anni fa: «Chi fu condannato per il delitto ha ritrattato prima di morire, non poteva averlo ammazzato da solo in quel modo» ...