Dove nasce l'ossessione per la fertilità femminile e il numero 35 (Di lunedì 26 aprile 2021) L'età riproduttiva delle donne non si ferma più ai 35 anni, afferma una nuova ricerca. Quindi si può smettere di trattare questa soglia come un precipizio e affidarsi ai dati scientifici per contrastare le vere minacce alla fertilità umana.

