Diletta Leotta, Can si o no? Spunta un terzo incomodo (Di lunedì 26 aprile 2021) Diletta Leotta regina del gossip: tanti flirt, veri o presunti, attribuiti alla giornalista di Dazn a Roma. Ma uno sembra più importante degli altri…. La vita sentimentale di Diletta Leotta… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021)regina del gossip: tanti flirt, veri o presunti, attribuiti alla giornalista di Dazn a Roma. Ma uno sembra più importante degli altri…. La vita sentimentale di… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Gazzetta_it : L'indiscrezione: tra Diletta #Leotta e Ryan #Friedkin è amore? Avvistati in un hotel di Roma - VanityFairIt : «La nostra storia d’amore è vera, c’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui ha abbandonato i social per ques… - federicomyangel : RT @Maicuntent1986: Se Berlusconi fosse nato donna, sarebbe stato diletta leotta - infoitcultura : Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati? L'indiscrezione - infoitcultura : Signorini: la verità sulle nozze Berruti-Boschi e su Can e Diletta Leotta -