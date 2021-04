Davide Oldani: “Riparto con il temporary in piazza ideato dai ragazzi del D’O” (Di lunedì 26 aprile 2021) Lo chef Davide Oldani per ora non riapre il suo D’O, il rinomato ristorante a San Pietro all’Olmo di Cornaredo, in provincia di Milano, suo paese d’origine e riparte con il temporary ideato dai ragazzi del D’O, una struttura all’aperto in piazza della Chiesa, proprio davanti al ristorante. Si attiene alle regole e non fa polemiche. “Il coprifuoco? Va bene, – risponde – sto alle regole e devo dire che andare mangiare presto vuol dire anche andare a letto prima, dormire meglio, avere più tempo per digerire e, non ultimo, la mattina dopo lavorare meglio per l’Italia”. E’ quanto afferma in un’intervista all’Adnkronos. “Questa iniziativa è importante per la squadra del D’O per rimettersi in carreggiata, parte il 29 aprile e durerà un mese fino al 30 maggio” aggiunge. Il format mette al ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 aprile 2021) Lo chefper ora non riapre il suo D’O, il rinomato ristorante a San Pietro all’Olmo di Cornaredo, in provincia di Milano, suo paese d’origine e riparte con ildaidel D’O, una struttura all’aperto indella Chiesa, proprio davanti al ristorante. Si attiene alle regole e non fa polemiche. “Il coprifuoco? Va bene, – risponde – sto alle regole e devo dire che andare mangiare presto vuol dire anche andare a letto prima, dormire meglio, avere più tempo per digerire e, non ultimo, la mattina dopo lavorare meglio per l’Italia”. E’ quanto afferma in un’intervista all’Adnkronos. “Questa iniziativa è importante per la squadra del D’O per rimettersi in carreggiata, parte il 29 aprile e durerà un mese fino al 30 maggio” aggiunge. Il format mette al ...

