Cristiano, che succede? E siamo a 4 gare senza gol... È l'astinenza più lunga (Di lunedì 26 aprile 2021) Sei minuti dalla fine, quel pallone ciccato grida vendetta per un professore emerito del colpo di testa come Cristiano Ronaldo: gran cross dalla destra di Kulusevski, tagliatissimo, palla solo da ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 aprile 2021) Sei minuti dalla fine, quel pallone ciccato grida vendetta per un professore emerito del colpo di testa comeRonaldo: gran cross dalla destra di Kulusevski, tagliatissimo, palla solo da ...

Advertising

juventusfc : 84' | Vicinissimi al vantaggio! #Kulusevski da destra pennella per @Cristiano che sfiora di testa ma non riesce a i… - Paolo_Bargiggia : In pratica @Pirlo_official si è autoesonerato. Onore alla sincerità. Con un tecnico che parla cosi è giusto ringra… - tancredipalmeri : Dybala in diretta twitch in Spagna: 'Dalla metà verso destra le punizioni toccano a me; dalla metà verso sx toccano… - sportli26181512 : Cristiano, che succede? E siamo a 4 gare senza gol... È l'astinenza più lunga: Cristiano, che succede? E siamo a 4… - pet_oliver : RT @kravotz: Dear @Cristiano please, bring your talent affanculo away from Torino che ci servono i 90 mln annui che ci costi Finitaldo -