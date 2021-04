Conte: "Non vorrei ripartire ancora da zero" (Di lunedì 26 aprile 2021) di Mattia Todisco Nonostante il primo posto, nei commenti si parla tantissimo del futuro della società nerazzurra. Già nel pre - partita l'ad Marotta aveva fatto il punto sulla richiesta di sanzioni ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) di Mattia Todisco Nonostante il primo posto, nei commenti si parla tantissimo del futuro della società nerazzurra. Già nel pre - partita l'ad Marotta aveva fatto il punto sulla richiesta di sanzioni ...

Advertising

giorgio_gori : A giudicare la fatica che #Draghi ha fatto per ottenere il “via libera” dall’Europa sul #PNRR, si capisce una cosa:… - borghi_claudio : No ma non vi starete mica svegliando adesso per accorgervi che il recovery fund o PNRR che sia non è la pioggia di… - petergomezblog : Recovery, in maggioranza non c’è intesa: il Consiglio dei ministri slitta ancora. Conte: “La proroga del superbonus… - ToninoCogoni : RT @ottogattotto: Da mezza paginetta per il #PNRR del governo precedente siamo ora alle 40 pagine del governo attuale. Possiamo tranquillam… - marcomoltomale : RT @ErmannoKilgore: Discussione in 3gg? Io non mi faccio prendere per culo voto #Conte a vita. -