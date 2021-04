Chloé Zhao | la regina degli Oscar 2021 infrange le barriere dell’Academy

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 aprile 2021) È stato un trionfo oltre ogni aspettativa quello dialla nottedi ieri. Il suo film “Nomadland” si è aggiudicato ben tre delle statuette più ambite, quelle per Miglior Film, Miglior Regista e Miglior Attrice Protagonista. E se il riconoscimento a questa straordinaria cineasta veniva dato per certo, altrettante scontate non erano le altre vittorie. Si tratta di un momento storico per l’Academy, che per la seconda volta in 93 anni premia la regia di una donna. Inoltre, in quanto prima regista donna di origini asiatiche a vincere, il record infranto è doppio. Dopo avere ringraziato gli altri nominati e i propri collaboratori,ha pronunciato queste parole: “Di recente ho riflettuto molto sul modo in cui continuo ad andare avanti quando le cose si fanno ...