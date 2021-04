Chi è Matteo Diamante? Età, altezza, vita privata e Instagram (Di lunedì 26 aprile 2021) Ecco tutto ciò che c’è da sapere su Matteo Diamante, concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi: età, biografia, lavoro, vita privata, Uomini e donne e Instagram. Chi è Matteo Diamante Nome e Cognome: Matteo DiamanteData di nascita: 19 aprile 1989Luogo di nascita: GenovaEtà: 32 AnniSegno zodiacale: ArieteProfessione: agente e organizzatore di eventialtezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileTatuaggi: Matteo ha vari tatuaggi (una scritta sul pettorale destro, varie L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 26 aprile 2021) Ecco tutto ciò che c’è da sapere su, concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi: età, biografia, lavoro,, Uomini e donne e. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 19 aprile 1989Luogo di nascita: GenovaEtà: 32 AnniSegno zodiacale: ArieteProfessione: agente e organizzatore di eventi: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileTatuaggi:ha vari tatuaggi (una scritta sul pettorale destro, varie L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

rubio_chef : Questo sei @brumottistar, il dispiacere dei pori cristi... ma la colpa non è tua, la colpa è de chi te paga, di chi… - AlbertoBagnai : Un nostro vecchio amico! - Mariuxi28758500 : @LegaSalvini Matteo, t'ho visto bevendo un caffè col exsindaco Gabriele, chi aveva detto 'mai in manos di Salvini'c… - mlpedo1 : RT @blek57: @EnricoLetta Un partito che sta al governo dopo aver perso le elezioni. No. Così non va. - Carmela_oltre : RT @BlobRai3: ' IL TEATRINO DEI BURATTINI '. ('25 Aprile'). Matteo Salvini, Lega: 'Per la sinistra due persone al ristorante o chi prende i… -