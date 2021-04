Chernobyl è stato un grande monito per l’umanità (Di lunedì 26 aprile 2021) Né il Corriere della Sera, né la Repubblica e neanche la Stampa hanno dedicato un po’ del loro spazio al trentacinquesimo anniversario della catastrofe nucleare di Chernobyl, in Ucraina, che pure è stato un momento drammatico e cruciale della nostra storia recente. Chissà perché. Invece, il Sole24 Ore non lo ha scordato e se ne è occupato, doviziosamente sul sito (a firma Antonella Scott, ex corrispondente da Mosca del giornale confindustriale), e pure sul cartaceo, con una lunga colonna di “analisi” nell’inserto domenicale, in cui Davide Tabarelli fin dal primo capoverso riassume, a colpi d’accetta, le nefaste conseguenze dell’esplosione del reattore numero 4 della centrale nucleare “Lenin”. Fu un incidente “che diede una spallata letale al comunismo sovietico e che sancì la fine del nucleare in Europa. Controverso e diversissimo, a seconda delle ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Né il Corriere della Sera, né la Repubblica e neanche la Stampa hanno dedicato un po’ del loro spazio al trentacinquesimo anniversario della catastrofe nucleare di, in Ucraina, che pure èun momento drammatico e cruciale della nostra storia recente. Chissà perché. Invece, il Sole24 Ore non lo ha scordato e se ne è occupato, doviziosamente sul sito (a firma Antonella Scott, ex corrispondente da Mosca del giornale confindustriale), e pure sul cartaceo, con una lunga colonna di “analisi” nell’inserto domenicale, in cui Davide Tabarelli fin dal primo capoverso riassume, a colpi d’accetta, le nefaste conseguenze dell’esplosione del reattore numero 4 della centrale nucleare “Lenin”. Fu un incidente “che diede una spallata letale al comunismo sovietico e che sancì la fine del nucleare in Europa. Controverso e diversissimo, a seconda delle ...

Advertising

giannettimarco : RT @ilfattoblog: Chernobyl è stato un grande monito per l’umanità - enrico_csg : RT @thevisioncom: È stato stimato che il disastro di Chernobyl abbia causato la morte di oltre 90mila persone. 35 anni dopo, l’area di Prip… - VinCe68541899 : @ilfattoblog @fattoquotidiano @leocoen Andiamo piano con le letture sentimentalpolitiche. Chernobyl è stato un erro… - JunkiesOnAHigh : Ah ma non stavo collegando che è l'anniversario dell'incindente di chernobyl Stavo solo avendo flashback a quando l… - Italia_Notizie : Chernobyl è stato un grande monito per l’umanità -