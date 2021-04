Carabinieri, il grave errore nella soap | Fan furiosi (Di lunedì 26 aprile 2021) Carabinieri ci ha regalato grandissime avventure anche se ci sono degli errori che non sono passati in secondo piano. I fan si arrabbiarono non poco. CarabinieriCoe tutti i giorni la fiction torna protagonista su Mediaset Extra con quattro episodi. Vanno in onda dalle 17.25 alle 20.15 le puntate: Furti sospetti, Fantasmi, Le tre sorelle e Un amico in pericolo. Leggiamo uno scorcio dalle anticipazioni delle puntate. La prima vedrà la caserma in grave difficoltà consapevole che sta per arrivare una ispezione e che potrebbe portare a vivere delle situazioni complicate. Ferri cerca invece di trovare il suo spazio all’interno della nuova città, piccolissima rispetto alla realtà da dove arriva. LEGGI ANCHE >>> Dov’è Vigata? Nel secondo episodio sarà Capitani a stupire tutti, l’unico in grado di usare il computer ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 26 aprile 2021)ci ha regalato grandissime avventure anche se ci sono degli errori che non sono passati in secondo piano. I fan si arrabbiarono non poco.Coe tutti i giorni la fiction torna protagonista su Mediaset Extra con quattro episodi. Vanno in onda dalle 17.25 alle 20.15 le puntate: Furti sospetti, Fantasmi, Le tre sorelle e Un amico in pericolo. Leggiamo uno scorcio dalle anticipazioni delle puntate. La prima vedrà la caserma indifficoltà consapevole che sta per arrivare una ispezione e che potrebbe portare a vivere delle situazioni complicate. Ferri cerca invece di trovare il suo spazio all’interno della nuova città, piccolissima rispetto alla realtà da dove arriva. LEGGI ANCHE >>> Dov’è Vigata? Nel secondo episodio sarà Capitani a stupire tutti, l’unico in grado di usare il computer ...

Advertising

Ghirardi1961 : @TarroGiulio se così è, occorre che al Ministero della Salute ci vadano i Carabinieri, ma al più presto, la cosa è veramente grave! - Eleonor30920424 : RT @Animal_Genocide: #sardegna: Abbandona il cane ferito e legato a un albero, operaio di Villacidro denunciato dai carabinieri. Il cane e… - cirosorr61 : Omicidio Maurizio di T. Annunziata, il fatto grave è che quella sedia la devono far togliere i @poliziacomunale… - provinciasulcis : I carabinieri di Villacidro ieri pomeriggio sono intervenuti per accertare se fosse vera la segnalazione di un anon… - provinciasulcis : I carabinieri di Villacidro ieri pomeriggio sono intervenuti per accertare se fosse vera la segnalazione di un anon… -