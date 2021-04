Beautiful, anticipazioni 27 aprile: Sally rivela a Katie di essere in fin di vita (Di lunedì 26 aprile 2021) Beautiful, anticipazioni 27 aprile: la soap americana proseguirà parlando tra l’altro del dramma di Sally Spectra. Beautiful, anticipazioni 27 aprile: Sally confida a Katie che sta per morire Sally è a terra perché ha saputo di essere malata senza possibilità di guarigione. Le resta poco da vivere … Katie è andata con lei in ospedale per sapere l’esito delle analisi e la Spectra le racconta tutto. Tuttavia le raccomanderà di non farlo sapere a nessuno, tantomeno a Wyatt, che non deve provare pietà. La sorellina di Brooke riuscirà a tacere? Quinn e Shauna felici per come si sono messe le cose tra Wyatt e Flo La moglie di Eric e la Fulton sono soddisfatte perché tutto è andato come ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 26 aprile 2021)27: la soap americana proseguirà parlando tra l’altro del dramma diSpectra.27confida ache sta per morireè a terra perché ha saputo dimalata senza possibilità di guarigione. Le resta poco da vivere …è andata con lei in ospedale per sapere l’esito delle analisi e la Spectra le racconta tutto. Tuttavia le raccomanderà di non farlo sapere a nessuno, tantomeno a Wyatt, che non deve provare pietà. La sorellina di Brooke riuscirà a tacere? Quinn e Shauna felici per come si sono messe le cose tra Wyatt e Flo La moglie di Eric e la Fulton sono soddisfatte perché tutto è andato come ...

