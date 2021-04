Annuncia candidatura a sindaco: offeso e deriso sui canali social (Di martedì 27 aprile 2021) di Erika Noschese “Sono vittma di insulti razziali da quando ho Annunciato la mia volontà di candidarmi sindaco, solo perchè non italiano”. Lo ha denunciato Amin Nagmouchi, 21 anni, studente di giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno che, nei giorni scorsi, ha Annunciato la sua intenzione di scendere in campo, alle amministrative 2022 ad Agropoli. Attraverso una lettera, Amin ha raccontato di volersi candidare sindaco ma, a poche ore dall’annuncio, sui social la gogna mediatica: se qualcuno ha criticato l’ideologia politica di Amin ed espresso perplessità sulla sua scarsa esperienza, molti altri si sono soffermati sulla sua origine per denigrarlo ed offenderlo, innescando un acceso dibattito sui social dove, dopo che la situazione era degenerata, in tanti hanno ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 27 aprile 2021) di Erika Noschese “Sono vittma di insulti razziali da quando hoto la mia volontà di candidarmi, solo perchè non italiano”. Lo ha denunciato Amin Nagmouchi, 21 anni, studente di giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno che, nei giorni scorsi, hato la sua intenzione di scendere in campo, alle amministrative 2022 ad Agropoli. Attraverso una lettera, Amin ha raccontato di volersi candidarema, a poche ore dall’annuncio, suila gogna mediatica: se qualcuno ha criticato l’ideologia politica di Amin ed espresso perplessità sulla sua scarsa esperienza, molti altri si sono soffermati sulla sua origine per denigrarlo ed offenderlo, innescando un acceso dibattito suidove, dopo che la situazione era degenerata, in tanti hanno ...

