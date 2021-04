Tennis Atp di Barcellona, Nadal fa 12 su 12: battuto in finale Tsitsipas (Di domenica 25 aprile 2021) Rafael Nadal ha vinto il torneo Atp di Barcellona per la 12esima volta su 12 finali disputate . Il maiorchino ha battuto in tre ore e mezza di gioco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6 - 4, 6 - ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Rafaelha vinto il torneo Atp diper la 12esima volta su 12 finali disputate . Il maiorchino hain tre ore e mezza di gioco Stefanoscon il punteggio di 6 - 4, 6 - ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MATTEO BERRETTINI VINCE L'ATP 250 DI BELGRADO BATTUTO IN FINALE IL RUSSO KARATSEV 6-1, 3-6, 7-6 ??… - Eurosport_IT : Ripetiamo insieme: Jannik #Sinner ha solo 19 anni e una testa da paura ???????? ? - Agenzia_Ansa : Matteo #Berrettini ha vinto il Serbia Open, torneo Atp 250 che si è giocato a Belgrado. In finale il tennista roman… - Filo2385Filippo : RT @TennisWorldit: Atp Belgrado - Riscatto Berrettini, battuto Karatsev. Arriva il quarto titolo - gianmariniello : RT @Agenzia_Ansa: Matteo #Berrettini ha vinto il Serbia Open, torneo Atp 250 che si è giocato a Belgrado. In finale il tennista romano ha s… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Atp Tennis Atp di Barcellona, Nadal fa 12 su 12: battuto in finale Tsitsipas Lo spagnolo Manacor torna numero 2 del mondo da lunedì con l'87° torneo vinto in carriera, il 'Barcelona Open Banc Sabadell', torneo ATP 500 con un montepremi di 1.565.480 euro, che si disputa sulla ...

Berrettini trionfa a Belgrado, Karatsev ko in finale BELGRADO (SERBIA) - Matteo Berrettini ha fatto suo oggi il "Serbia Open", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 650.000 euro, disputato sui campi in terra rossa del "Novak Tennis Center" di Belgrado, ovvero nella "tana" del numero uno del mondo, Djokovic. In finale il 25enne ...

