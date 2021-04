Superlega | Ceferin | “Sarò più indulgente con le squadre inglesi | hanno ammesso l’errore”

Leggi su sportface

(Di domenica 25 aprile 2021) Nel corso dell’intervista concessa al Daily Mail, il presidente dell’Uefa Aleksanderha confermato che ci saranno delle conseguenze per tutte e dodici lecoinvolte nel progetto della creazione della, specificando però come nei confronti delle compagini, le prime a tirarsi fuori, sarà adoperata maggiore indulgenza: “Tutti devono assumersi delle conseguenze per quello chefatto, non possiamo fingere che non sia successo niente. Ma per me c’è una netta differenza tra i clube gli altri sei. Si sono ritirati per primi,di aver commesso un errore”. SportFace.