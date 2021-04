Superbonus 110% e proroga al 2023, Di Maio: “Ci sarà” (Di domenica 25 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri ha garantito che ci sarà la proroga del Superbonus al 2023, “un tema fondamentale” per il M5S. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio all’indomani del Cdm che ha licenziato il Pnrr. “E’ giusto che il M5S si faccia sentire quando ci sono delle nostre battaglie e nostri obiettivi da ottenere – ha detto Di Maio in un video su Facebook – e sono contento che Conte e Fraccaro abbiano fatto capire che per noi la proroga al 2023 era un tema fondamentale”. Ieri sera, poi, “il ministro Franco ed il resto del Cdm hanno deciso, deliberato e garantito che nella prossima legge di bilancio o nel primo provvedimento utile ci sarà una proroga al 2023 del ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri ha garantito che ciladelal, “un tema fondamentale” per il M5S. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Diall’indomani del Cdm che ha licenziato il Pnrr. “E’ giusto che il M5S si faccia sentire quando ci sono delle nostre battaglie e nostri obiettivi da ottenere – ha detto Diin un video su Facebook – e sono contento che Conte e Fraccaro abbiano fatto capire che per noi laalera un tema fondamentale”. Ieri sera, poi, “il ministro Franco ed il resto del Cdm hanno deciso, deliberato e garantito che nella prossima legge di bilancio o nel primo provvedimento utile ciunaaldel ...

