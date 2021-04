Speedy Morata non basta: 'Non sono felice, anno difficile. Resterei qui a vita ma...' (Di domenica 25 aprile 2021) 'Brucia vedere ogni partita di Champions, perché là bisognerebbe che ci fossimo noi'. Alvaro Morata esprime spesso stati d'animo non banali e quando gli viene chiesto come andrà tra due sue ex squadre,... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 aprile 2021) 'Brucia vedere ogni partita di Champions, perché là bisognerebbe che ci fossimo noi'. Alvaroesprime spesso stati d'animo non banali e quando gli viene chiesto come andrà tra due sue ex squadre,...

Advertising

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Speedy Morata non basta: “Non sono felice, anno difficile. Resterei qui a vita ma...” - sportli26181512 : Speedy Morata non basta: “Non sono felice, anno difficile. Resterei qui a vita ma...”: Speedy Morata non basta: “No… - Gazzetta_it : Speedy Morata non basta: “Non sono felice, anno difficile. Resterei qui a vita ma...” -

Ultime Notizie dalla rete : Speedy Morata Speedy Morata non basta: 'Non sono felice, anno difficile. Resterei qui a vita ma...' SPEEDY ALVARO ? Se Morata è l'uomo del giorno è perché è entrato e dopo 31 secondi - rete più veloce in stagione di un subentrato, dicono i dati Opta - ha segnato un gol di bellezza lampante, a giro ...

Pirlo sorride: Speedy Morata c'è. E la settimana decisiva pare già meno ostica Morata non gioca dall'inizio da Napoli - Juventus 1 - 0 del 13 febbraio e anche sabato coi biancocelesti potrebbe partire in panchina. Tutta colpa del citomegalovirus, una malattia spesso innocua ma ...

Speedy Morata non basta: “Non sono felice, anno difficile. Resterei qui a vita ma...” La Gazzetta dello Sport ALVARO ? Seè l'uomo del giorno è perché è entrato e dopo 31 secondi - rete più veloce in stagione di un subentrato, dicono i dati Opta - ha segnato un gol di bellezza lampante, a giro ...non gioca dall'inizio da Napoli - Juventus 1 - 0 del 13 febbraio e anche sabato coi biancocelesti potrebbe partire in panchina. Tutta colpa del citomegalovirus, una malattia spesso innocua ma ...