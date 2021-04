Sono 134 i nuovi positivi in FVG domenica 25 aprile (Di domenica 25 aprile 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.600 tamponi molecolari Sono stati rilevati 134 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,72%. Sono inoltre 3.035 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali Sono stati rilevati 50 casi (1,65%). I decessi registrati Sono 5, a cui si aggiungono 6 pregressi; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 37, mentre quelli negli altri reparti scendono a 282. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.664, con la seguente suddivisione territoriale: 776 a Trieste, 1.950 a Udine, 657 a Pordenone e 281 a Gorizia. I totalmente guariti Sono 87.211, i clinicamente guariti 5.261, mentre le persone in isolamento scendono a 7.982. Dall’inizio della ... Leggi su udine20 (Di domenica 25 aprile 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.600 tamponi molecolaristati rilevati 134contagi con una percentuale dità del 3,72%.inoltre 3.035 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati rilevati 50 casi (1,65%). I decessi registrati5, a cui si aggiungono 6 pregressi; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 37, mentre quelli negli altri reparti scendono a 282. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.664, con la seguente suddivisione territoriale: 776 a Trieste, 1.950 a Udine, 657 a Pordenone e 281 a Gorizia. I totalmente guariti87.211, i clinicamente guariti 5.261, mentre le persone in isolamento scendono a 7.982. Dall’inizio della ...

Advertising

Good_Vibes_134 : RT @oppositeoff: Non mi sono mai mancate così tanto come stasera Nyv, Giulia Molino, Nicolai l'imperatore d'oriente, Gaia strafatta e Javie… - lp_134 : RT @harryssvans: sono così fidanzati in queste foto.?? - lp_134 : RT @ilyhobrien: per tutti quelli che sono usciti dal fandom di lou e l'hanno unfollowato: se vi scrivo il mio indirizzo nei dm mi mandate… - OKsiena : COVID: SONO 134 I RICOVERI ALLE SCOTTE, OGGI 6 INGRESSI E 5 DIMESSI - PaoloS33453292 : @rossorossi2 @GiorgiaMeloni Cresci? Ho 134 anni e sono alto 700 metri , non posso crescere più di cosi -

Ultime Notizie dalla rete : Sono 134 Coronavirus, 184 nuovi casi e undici decessi in Fvg Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.600 tamponi molecolari sono stati rilevati 134 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,72%. Sono inoltre 3.035 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 50 casi (1,65%). I decessi ...

CISP 2021, David Uboldi guida nei test collettivi ufficiali a Monza L'inizio del Campionato Italiano Sport Prototipi 2021 si avvicina e a Monza sono andati in acne ai ... Solo 134 millesimi dividono l'esperto pilota comasco dalla vettura della Giacomo Race condivisa nel ...

COVID: SONO 134 I RICOVERI ALLE SCOTTE, OGGI 6 INGRESSI E 5 DIMESSI oksiena.it Sono 134 i nuovi positivi in FVG domenica 25 aprile Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.600 tamponi molecolari sono stati rilevati 134 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,72%. Sono inoltre 3.035 i test rapidi antigenici realizzati, dai ...

Toscana, 955 nuovi casi In Toscana sono 222.814 i casi di positività al Coronavirus, 955 in più rispetto a ieri (922 confermati con tampone molecolare e 33 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispett ...

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.600 tamponi molecolaristati rilevatinuovi contagi con una percentuale di positività del 3,72%.inoltre 3.035 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati rilevati 50 casi (1,65%). I decessi ...L'inizio del Campionato Italiano Sport Prototipi 2021 si avvicina e a Monzaandati in acne ai ... Solomillesimi dividono l'esperto pilota comasco dalla vettura della Giacomo Race condivisa nel ...Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.600 tamponi molecolari sono stati rilevati 134 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,72%. Sono inoltre 3.035 i test rapidi antigenici realizzati, dai ...In Toscana sono 222.814 i casi di positività al Coronavirus, 955 in più rispetto a ieri (922 confermati con tampone molecolare e 33 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispett ...