Serie A, lutto in casa Sassuolo: è morto il vicepresidente Sergio Sassi (Di domenica 25 aprile 2021) come annunciato dallo stesso club neroverde. lutto nel mondo del calcio italiano. All’età di 64 anni, infatti, si è spento Sergio Sassi, vicepresidente del Sassuolo Calcio: lo annuncia in queste ore lo stesso club neroverde attraverso un comunicato. LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 25 aprile 2021) come annunciato dallo stesso club neroverde.nel mondo del calcio italiano. All’età di 64 anni, infatti, si è spentodelCalcio: lo annuncia in queste ore lo stesso club neroverde attraverso un comunicato. LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

octaviaxhz : @hathaawayy BOH amo per ora non mi fa impazzire in generale la serie AHAHAH poi sai com'è ho appena finito violetta… - megabasket : Il Basket Club Bolzano in lutto - zazoomblog : Le notizie del giorno quattro calciatori di Serie C accusati di stupro. Lutto in casa Sassuolo e il giallo Agnelli… - UgoBaroni : RT @tuttosport: Lutto #Sassuolo, addio al vicepresidente Sassi ?? - sportli26181512 : Sassuolo in lutto, è morto il vicepresidente Sassi: Sassuolo in lutto, è morto il vicepresidente Sassi Il cordoglio… -