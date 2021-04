Scopri l’ingrediente segreto per delle polpette irresistibili

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 25 aprile 2021) ., che passione. Piacciono a tutti, sia grandi che piccoli, e sono sempre di grande soddisfazione. Inoltre sono semplici da preparare e si possono cucinare in tanti modi diversi e con gli ingredienti più disparati e divertenti. E a proposito di ingredienti, “forse non tutti sanno che” (come diceva la Settimana enigmistica) si possono mettere in tavolasensazionali anche solo cambiando un singolo ingrediente. Già, ma quale ingrediente scegliere? Quale la spezia, l’aroma, la consistenza giusta per dare nuova vita alla “solita” pur buonissima polpetta? Gli ingredienti che si adoperano proverbialmente per prepararle di solito sono quelli che seguono: il macinato, le uova, la mollica di pane e un pizzico di sale. Ecco, volendo al posto del macinato si possono mettere il pesce o le verdure, che è anche un modo molto ...