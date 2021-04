Quando riaprono i ristoranti? Ultime novità maggio e giugno | all’aperto e al chiuso

(Di domenica 25 aprile 2021) Con il nuovo decreto in vigore dal 26 aprile cominciano a delinearsi le prime riaperture. Ma? Con il ritorno della zona gialla, questi riapriranno, ma solo, sia a pranzo che a cena (coprifuoco però confermato alle ore 22). In zona arancione e rossa si continuerà con l’asporto e il domicilio, ma non si potranno ricevere i clienti. Queste riaperture saranno già possibili da lunedì 26 aprile, mentre dall’1è previsto che ipotranno aprire anche al, per il momento solo a pranzo ma probabilmente la misura potrà essere estesa anche alla sera, anche in virtù di una probabile rimodulazione del coprifuoco. SportFace.

colvieux : @confundustria Vedi come sono bacata? La prima reazione è stata: ok quando riaprono creo un gruppo che va a fare le… - ildpaa : @JosiphOliver Quest estate quando riaprono mi informo su chi è la tua x - CettoJ : Quando riaprono i bar - CommentoSolo : @neminoemi_ Quando riaprono le fiere andiamo alla sagra del Risotto a Castel D'Ario. - quinonsischerza : @GabrieleViola13 Quando riaprono le fogne..????

Esattamente dopo la notte degli Oscar le saracinesche dei cinema anche se il coprifuoco ... quadro dei film che vedremo in sala nelle prossime settimane bisogna aspettare il 4 maggio, in ... perfinodi vaccini non c'era traccia. Oggi, con oltre 17 milioni di somministrazioni ... le scuole superiori al 70 per cento in presenza (il resto in dad). Ripartono anche gli... La stima riguarda il fatturato dal 26 aprile fino al primo giugno quando sara' prevista anche la possibilita' di accedere all'interno dei locali ... Molte sale non riapriranno, altre faranno i conti con lo strapotere dello streaming. Il parere di Marco Risi e Amedeo Pagani ...