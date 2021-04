Omicidio Avellino, mamma Liana non abbandona Elena: “Voleva farci uccidere ma non la lascio sola” (Di domenica 25 aprile 2021) Doveva essere una strage, doveva uccidere tutte le persone che erano di ostacolo alla sua storia d’amore con quel ragazzo che i suoi genitori non Volevano facesse parte della sua vita. Elena aveva pianificato tutto ma le cose non sono andate come si aspettava e così in pochi minuti la sua vita è cambiata per sempre. Suo padre accoltellato mentre guardava la tv, la corsa in ospedale e il resto della famiglia davanti agli inquirenti per raccontare quello che era successo. Con Elena mamma Liana che probabilmente aveva capito sin da subito che quella non era una rapina finita male. Che nella loro casa di Avellino non era entrato un estraneo. In pochi minuti ha ripensato a tutto quello che è successo negli ultimi mesi, alle liti con Elena. Mai però avrebbe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 25 aprile 2021) Doveva essere una strage, dovevatutte le persone che erano di ostacolo alla sua storia d’amore con quel ragazzo che i suoi genitori nonno facesse parte della sua vita.aveva pianificato tutto ma le cose non sono andate come si aspettava e così in pochi minuti la sua vita è cambiata per sempre. Suo padre accoltellato mentre guardava la tv, la corsa in ospedale e il resto della famiglia davanti agli inquirenti per raccontare quello che era successo. Conche probabilmente aveva capito sin da subito che quella non era una rapina finita male. Che nella loro casa dinon era entrato un estraneo. In pochi minuti ha ripensato a tutto quello che è successo negli ultimi mesi, alle liti con. Mai però avrebbe ...

Advertising

bertolire : RT @e_terranova: No, caro #Travaglio, non esiste una “strage per amore”, come titola oggi il tuo giornale per l’omicidio di Avellino. L’amo… - Italia_Notizie : Omicidio Avellino, mamma Liana: «Mia figlia ha pensato di ammazzarci ma non posso lasciarla sola» - occhio_notizie : Una vicenda che riporta alla memoria la strage di Novi Ligure. Che cosa è successo: - GiusiFasano : RT @e_terranova: No, caro #Travaglio, non esiste una “strage per amore”, come titola oggi il tuo giornale per l’omicidio di Avellino. L’amo… - Susannagr17 : Omicidio Avellino, Aldo Gioia ucciso da figlia e fidanzato. La confessione: «volevano eliminare tutta la famiglia» -