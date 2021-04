Milva, parla la figlia Martina e fa chiarezza sulla sua morte (Di domenica 25 aprile 2021) Sono giorni veramente tristi per il mondo della musica italiana, che ha dovuto dire addio alla Pantera di Goro, Milva, all’anagrafe Maria Ilva Boccati. La cantante, estremamente amata non solo dal suo pubblico e dai suoi ammiratori, ma anche dai colleghi, e fonte di ispirazione per chi ha la passione del canto, si è spenta a 81 anni. Tanti i messaggi di cordoglio sul web e a mezzo stampa. In molti, infatti, hanno voluto ricordare l’importante eredità che l’interprete, con la sua forte personalità e la sua voce indimenticabile, ha lasciato grazie alla sua vita dedicata alla musica e al teatro. Dopo le numerose voci che si sono sollevate, anche Martina Corgnati, figlia di Milva ha voluto fare chiarezza sulla scomparsa della madre per mettere a tacere qualsiasi dubbio o fraintendimento ... Leggi su dilei (Di domenica 25 aprile 2021) Sono giorni veramente tristi per il mondo della musica italiana, che ha dovuto dire addio alla Pantera di Goro,, all’anagrafe Maria Ilva Boccati. La cantante, estremamente amata non solo dal suo pubblico e dai suoi ammiratori, ma anche dai colleghi, e fonte di ispirazione per chi ha la passione del canto, si è spenta a 81 anni. Tanti i messaggi di cordoglio sul web e a mezzo stampa. In molti, infatti, hanno voluto ricordare l’importante eredità che l’interprete, con la sua forte personalità e la sua voce indimenticabile, ha lasciato grazie alla sua vita dedicata alla musica e al teatro. Dopo le numerose voci che si sono sollevate, ancheCorgnati,diha voluto farescomparsa della madre per mettere a tacere qualsiasi dubbio o fraintendimento ...

