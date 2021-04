Milva, la programmazione Rai in ricordo dell’artista (Di domenica 25 aprile 2021) La programmazione Rai di oggi in ricordo dell’artista scomparsa La Rai ricorda Milva, morta venerdì all’età di 81 anni, di cui è stata data notizia ieri mattina. Raitre l’omaggia a “Che tempo che fa” a partire dalle 20 con un ricordo di Milva nella puntata di “Cominciamo bene” del 2009 con l’intervista di Pino Strabioli a Milva al Piccolo Teatro di Milano, in onda alle 23.30. In “Cominciamo bene” l’artista eseguiva anche il brano “Bella Ciao”. Infatti questo barno simbolo della guerra partigiana faceva parte del repertorio di Milva con lo spettacolo del 1965 “Canzoni per la libertà”. Su Rai Storia per la Festa della Liberazione, domenica 25 aprile alle 9.25, manderà in onda la stessa canzone – nell’interpretazione del 1968 in “Senza Rete”, il ... Leggi su 361magazine (Di domenica 25 aprile 2021) LaRai di oggi inscomparsa La Rai ricorda, morta venerdì all’età di 81 anni, di cui è stata data notizia ieri mattina. Raitre l’omaggia a “Che tempo che fa” a partire dalle 20 con undinella puntata di “Cominciamo bene” del 2009 con l’intervista di Pino Strabioli aal Piccolo Teatro di Milano, in onda alle 23.30. In “Cominciamo bene” l’artista eseguiva anche il brano “Bella Ciao”. Infatti questo barno simbolo della guerra partigiana faceva parte del repertorio dicon lo spettacolo del 1965 “Canzoni per la libertà”. Su Rai Storia per la Festa della Liberazione, domenica 25 aprile alle 9.25, manderà in onda la stessa canzone – nell’interpretazione del 1968 in “Senza Rete”, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Milva programmazione Campania Teatro Festival, 156 eventi e anteprima con Muti al Mercadante Dal 12 giugno all'11 luglio 159 eventi per un mese di programmazione in luoghi all'aperto e in ... Claudio Malangone, Maldestro, Valter Malosti, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Milva Marigliano, ...

Morte Milva: l’omaggio della Rai, cambia il palinsesto Ck12 Giornale Milva, la programmazione Rai in ricordo dell’artista La Rai ricorda Milva, morta venerdì all’età di 81 anni, di cui è stata data notizia ieri mattina. Raitre l’omaggia a “Che tempo che fa” a partire dalle 20 con un ricordo di Milva nella puntata di ...

Morte Milva: l’omaggio della Rai, cambia il palinsesto La morte Milva modifica i programmi dalla Rai: tanti ricordi sulla rete pubblica tra oggi e domani, in radio e tv ...

