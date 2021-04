LIVE Nadal-Tsitsipas | Finale ATP Barcellona in DIRETTA | l’ellenico mette paura al re della terra rossa

(Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAoggi,ATP: orario, tv, programma, streaming Buongiorno e bentrovati alladel match tra Rafaele Stefanos, sfida valida per ladel torneo singolare dell’ATP 500 di2021. Nona sfida tra il tennista spagnolo e il greco allo ATP: l’iberico conduce per 6 vittorie a 2. L’ultimo confronto è avvenuto a Melbourne, con la seconda vittoria delin carriera ai quarti diin cinque set. L’altro successo risale a Madrid 2019: ainvece si tratta del secondo confronto, dopo la ...

E' giunto il tempo delle finali di singolare e doppio del torneo Barcelona Open Banc Sabadell 2021 di tennis (di categoria ATP 500), che oggi vedrà sfidarsi nell'ultimo atto le prime due teste di serie. Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas sono i finalisti dell'Atp 500 di Barcellona 2021, l'uno superiore a... Nona sfida tra il tennista spagnolo e il greco allo ATP: l'iberico conduce per 6 vittorie a 2. L'ultimo confronto è avvenuto a Melbourne, con la seconda vittoria in carriera ai quarti in cinque set. L'altro successo risale a Madrid 2019.