In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Aprile: "È troppo presto: rischiamo tanti morti e quarta ondata"

Gli effetti – Scenari e il modello ignorato di Merler Lo studio al Cts: "Riaperture precoci. Rischio quarta ondata" Il 16 Aprile, spiegando le riaperture poi disposte a partire da oggi, Mario Draghi parlava di "rischio ragionato" e chiariva che "le decisioni sono basate su evidenze scientifiche". Proprio in quelle ore il Comitato tecnico scientifico, mai chiamato a esprimere un parere formale, ascoltava Stefano Merler, l'uomo dei modelli matematici della Fondazione Bruno Kessler che di Alessandro Mantovani

Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio L'Etica Renzomachea. "Renzi nel board del principe saudita. Il Parlamento studia un codice etico" (Stampa, 24.4). Ovviamente il Parlamento saudita. La Supersega. "Andrea Agnelli: 'Patto di sangue, la Superlega andrà avanti'" (Maurizio Molinari, Repubblica, prima edizione, 21.4).

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul La notte degli Oscar di Laura Pausini ... un abito pantaloni con la giacca a doppio petto di lamè d'oro per la Pausini - si sono esibite sul ... Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una ...

Salvezza! La Germani sbanca Cremona 89 - 94 ...la Germani che deve per forza chiudere i conti Tj Williams in campo aperto riporta la Vanoli sul 87 ...pregare e segna il 5 - 0 1' Hommes apre il match con una tripla 3 - 0 Leggi qui il GdB in edicola ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Aprile: Recovery plan. Il braccio di ferro coi 5s sull’ecobonus e… Il Fatto Quotidiano Come saranno i giornali nel futuro? Il «Corriere» compie 145 anni e prova a immaginare l’informazione che verrà. Con un inserto speciale, tre giorni di approfondimenti online, eventi in streaming ...

Femminile, Lazaro: “Abbiamo lavorato tanto per questo momento, ce lo meritiamo” Un trionfo che non ha compromesso l’accesso alla finale per la squadra di Bavagnoli, che si era imposta 2-1 all’andata. – La gara di oggi tra Juve e Roma Femminile porta anche la firma di Paloma Lazar ...

