"Ho sposato Briatore per soldi?", Elisabetta Gregoraci interviene in modo perfetto (Di domenica 25 aprile 2021) Elisabetta Gregoraci nonostante sia un volto Mediaset, ha deciso di andare ospite da Mara Venier "snobbando" la Domenica Live di Barbara d'Urso. Nel corso dell'intervista si è parlato pure del suo matrimonio con Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci risponde alle accuse sul matrimonio con Briatore Quando Flavio mi chiese di sposarlo, stavamo già insieme da tre...

