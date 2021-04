Draghi sul 25 aprile: «Non tutti gli italiani furono brava gente. Quelle libertà conquistate non sono barattabili con nulla» – Video (Di domenica 25 aprile 2021) Durante le celebrazioni per il 76esimo anniversario della Liberazione, il presidente del Consiglio ha fatto visita al Museo storico della Liberazione a Roma. «In un momento in cui anche i musei riaprono mi auguro che molti giovani abbiano l’opportunità di visitare queste stanze e conoscere le storie dei combattenti per la libertà e capire fino in fondo il senso del loro sacrificio e comprendere che senza il loro coraggio non avremmo la libertà e i diritti di cui godiamo», ha detto Mario Draghi. Il capo del governo ha voluto sottolineare che «libertà e diritti che non sono conquistati per sempre e non sono barattabili con nulla, sono più fragili di quanto si pensi». Poi, nel corso del suo intervento, Draghi ha ... Leggi su open.online (Di domenica 25 aprile 2021) Durante le celebrazioni per il 76esimo anniversario della Liberazione, il presidente del Consiglio ha fatto visita al Museo storico della Liberazione a Roma. «In un momento in cui anche i musei riaprono mi auguro che molti giovani abbiano l’opportunità di visitare queste stanze e conoscere le storie dei combattenti per lae capire fino in fondo il senso del loro sacrificio e comprendere che senza il loro coraggio non avremmo lae i diritti di cui godiamo», ha detto Mario. Il capo del governo ha voluto sottolineare che «e diritti che nonconquistati per sempre e nonconpiù fragili di quanto si pensi». Poi, nel corso del suo intervento,ha ...

