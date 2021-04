Domenica Live, la mamma di Fabrizio Corona: «E’ tutto fumo e niente arrosto, un agnellino indifeso» (Di domenica 25 aprile 2021) A Domenica Live, Gabriella Privitera, madre di Fabrizio Corona, parla del figlio, ora ai domiciliari: «Credetemi, è tutto fumo e niente arrosto. Sembra una persona che fa, urla e poi è un agnellino indifeso». La mamma racconta le giornate di Fabrizio: «Lavora, fa molto sport. Legge molto. Di tutto. Intanto, i giornali tutti i giorni, anche libri». È tenero con te?, domanda Barbara D’Urso. Gabriella risponde: «Abbastanza. Devo stare molto attenta a parlare, perché lui vuole che gli si dica sì per tutto, però è molto migliorato. Questo arresto non ci voleva». Enrica Bonaccorti interviene in collegamento video, commentando il “cattivo esempio” dato da ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 25 aprile 2021) A, Gabriella Privitera, madre di, parla del figlio, ora ai domiciliari: «Credetemi, è. Sembra una persona che fa, urla e poi è un». Laracconta le giornate di: «Lavora, fa molto sport. Legge molto. Di. Intanto, i giornali tutti i giorni, anche libri». È tenero con te?, domanda Barbara D’Urso. Gabriella risponde: «Abbastanza. Devo stare molto attenta a parlare, perché lui vuole che gli si dica sì per, però è molto migliorato. Questo arresto non ci voleva». Enrica Bonaccorti interviene in collegamento video, commentando il “cattivo esempio” dato da ...

Advertising

Inter : ?? | DOMANI I ragazzi di mister Conte tornano subito in campo ???? #InterVerona live e in esclusiva su @DAZN_IT dom… - gossipblogit : Akash Kumar, il “mistero” sul colore degli occhi: arrivano altre testimonianze a Domenica Live - drone_il : #Leonardomainibarbieri ancora una volta a domenica live, però non si parla di tutte le accuse di comprare cose contraffatte #domenicalive - zazoomblog : Isola 15 Akash Kumar sta mentendo? Spuntano nuove prove a Domenica Live - #Isola #Akash #Kumar #mentendo? - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Piemonte #Coronavirus #Covid -