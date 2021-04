Dayane Mello, dice la sua su Rosalinda Cannavò e afferma: ”Con lei ho sbagliato” (Di domenica 25 aprile 2021) Dayane Mello reduce dalla fresca partecipazione al GF Vip 5 si è raccontata a lungo in’intervista rilasciata al settimanale Chi. La modella brasiliana sarebbe tornata a parlare del suo rapporto con Rosalinda Cannavò, e della loro tormentata amicizia nata proprio all’interno della Casa di Cinecittà, oltre a fare chiarezza su moltissime indiscrezioni che stanno circolando riguardo un suo eventuale ritorno di fiamma con Mario Balotelli. Dayane Mello riguardo il suo rapporto con Rosalinda Cannavò ha affermato: “Eravamo verità piena. Con lei ho sbagliato”. Dayane Mello riguardo a Rosalinda Cannavò: ”La storia più importante del GF Vip 5 è stata la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 25 aprile 2021)reduce dalla fresca partecipazione al GF Vip 5 si è raccontata a lungo in’intervista rilasciata al settimanale Chi. La modella brasiliana sarebbe tornata a parlare del suo rapporto con, e della loro tormentata amicizia nata proprio all’interno della Casa di Cinecittà, oltre a fare chiarezza su moltissime indiscrezioni che stanno circolando riguardo un suo eventuale ritorno di fiamma con Mario Balotelli.riguardo il suo rapporto conhato: “Eravamo verità piena. Con lei ho”.riguardo a: ”La storia più importante del GF Vip 5 è stata la ...

