Darmian a Inter TV | “Gol? Felice di aiutare la squadra”

Matteo Darmian nel post partita di Inter-Hellas Verona Già decisivo contro il Cagliari, Matteo Darmian regala i tre punti all'Inter anche contro l'Hellas Verona e avvicina la squadra allenata da Antonio Conte al diciannovesimo scudetto della sua storia. L'esterno nerazzurro ha raccontato le sue impressioni sul match e su questo finale di campionato ai microfoni di Inter TV. Ecco le sue parole: "Mi fa piacere aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Cerco di lavorare duro e mettermi a disposizione. Farmi trovare pronto. Se poi arriva il Gol va sempre bene. Sapevamo che il Verona era un avversario ostico e che sarebbe venuto a giocarsela. Siamo entrati in campo determinati. Magari non è stata la nostra migliore partita, ...

