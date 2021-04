Cosa ci dice | al di là delle indagini | la notte maledetta di Grillo Jr e dei suoi amici

Leggi su open.online

(Di domenica 25 aprile 2021) Se Ciroe iFrancesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria verranno rinviati a giudizio con l’accusa di stupro di gruppo, soltanto il processo potrà stabilire la loro colpevolezza oppure la loro innocenza. Ma al di là della verità giudiziaria eimplicazioni politiche e mediatiche dell’intera vicenda, i fatti impongono una riflessione più generale: come può accadere che quattro ragazzi appena maggiorenni, in vacanza nel posto più lussuoso della Costa Smeralda, vadano nel posto più ricco, il Billionaire di Flavio Briatore, conoscano due ragazze e le portino nella villa di uno di loro, e poi le usino come gingillo per un festino goliardico-sessuale in cui si fotografano e si filmano tra di loro? In altre parole: qual è il contesto culturale che rende possibile un comportamento del genere, ...