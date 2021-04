Coprifuoco | vietato restare al ristorante fino alle 22 | stop Viminale Tensione fra Letta e Salvini

(Di domenica 25 aprile 2021) Essere seduti ancora a tavolaore 22 non sarà possibile, anche se un minimo di tolleranza, alla fine, ci sarà. Il caso nato da una dichiarazione della ministra degli Affari...

... turismo compreso: erada prima di Natale. L'Italia riapre ma nel governo è ancora scontro sul, con un botta e risposta tra il segretario del Pd Enrico Letta e il leader della ...... ed è statol'ossigeno liquido per usi diversi da quello medico. 'Niente panico', dicono le ... ed è stato imposto ilin alcune aree, come il Kashmir. Nell'Uttarakhand, invece, sono ...Essere seduti ancora a tavola alle ore 22 non sarà possibile, anche se un minimo di tolleranza, alla fine, ci sarà. Il caso nato da una dichiarazione della ministra degli ...Covid. L' Italia riapre. Scontro Letta-Salvini sul coprifuoco Leader Lega raccoglie firme. Segretario Pd, o dentro o fuori ROMA, 25 APR - A sei mesi di distanza dall'ultima volta, si torna a cenare ...