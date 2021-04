Advertising

giornaleradiofm : Card. Bassetti, mio cuore stato a un passo dal fermarsi: (ANSA) - ROMA, 25 APR - 'Io vi sento vicini: siete nelle m… - iconanews : Card. Bassetti, mio cuore stato a un passo dal fermarsi - Toscanaoggi : #Azionecattolica: card. #Bassetti, “annunciate all’Italia la vostra testimonianza di fede di laici adulti e maturi”… - KattInForma : Il saluto del Card. Bassetti all’Azione Cattolica - SorellaNatura : RT @TV2000it: La testimonianza di Card Bassetti @UCSCEI : quando ero malato di Covid ho avuto delle consolazioni. Mi assistevano ragazzi cu… -

Ultime Notizie dalla rete : Card Bassetti

Agenzia ANSA

Nel suo saluto all'Assemblea nazionale dell'Azione Cattolica, che si tiene online da oggi fino al 2 maggio, il cardinale Gualtiero, presidente della Cei, ha ricordato così la sua esperienza ...Tra i numerosi messaggi anche quelli del, presidente Cei. "Siamo felici di ritrovarci proprio nel giorno in cui facciamo memoria della fine della guerra e della sconfitta della ..."Io vi sento vicini: siete nelle mie preghiere e nel mio cuore. Il cuore di un Vescovo, che è stato ad un passo dal fermarsi e che ha sperimentato la sofferenza, il dolore, la solitudine e la malattia ...Sedici anni di presidenza della Conferenza episcopale italiana, il Vicariato per la diocesi di Roma e la guida di importanti comitati e progetti culturali sono un’esperienza unica, che i giornali non ...