Barone: «Non voglio sanzioni contro Inter, Milan e Juve. Sul futuro di Iachini…» (Di domenica 25 aprile 2021) Joe Barone ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Juventus. Le sue parole Joe Barone ha parlato a Sky Sport prima di Fiorentina Juve. SUPER LEAGUE – «Non voglio sanzioni contro Inter, Milan e Juve. Vogliamo impegno scritto da parte loro e da parte di chiunque ci stia pensando che questa cosa non si ripeta. Il calcio italiano deve crescere nella sua Lega. Noi siamo contrari ai fondi, vogliamo riforme. E’ stata un’iniziativa che ha sorpreso un po’ tutti a livello mondiale. Noi come Fiorentina abbiamo preso la posizione secondo cui certe cose debbano essere messe per iscritto. E soprattutto per fare una cosa del genere bisogna che tutte le squadre siano d’accordo, non solo tre. Con ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Joeha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del matchlantus. Le sue parole Joeha parlato a Sky Sport prima di Fiorentina. SUPER LEAGUE – «Non. Vogliamo impegno scritto da parte loro e da parte di chiunque ci stia pensando che questa cosa non si ripeta. Il calcio italiano deve crescere nella sua Lega. Noi siamo contrari ai fondi, vogliamo riforme. E’ stata un’iniziativa che ha sorpreso un po’ tutti a livello mondiale. Noi come Fiorentina abbiamo preso la posizione secondo cui certe cose debbano essere messe per iscritto. E soprattutto per fare una cosa del genere bisogna che tutte le squadre siano d’accordo, non solo tre. Con ...

