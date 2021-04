Atp Estoril 2021 | il montepremi e il prize money

Leggi su sportface

(Di domenica 25 aprile 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma dal 26 aprile al 2 maggio. Denis Shapovalov guida il seeding nell’appuntamento portoghese, che si disputa in concomitanza con quello di Monaco di Baviera. L’Italia può contare solamente sulla presenza di Marco Cecchinato nel main draw. E’ di 419.470 euro ilcomplessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 21 mila euro. Esattamente 4 mila euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €4.000 (0 punti) SECONDO TURNO: €5.600 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €8.200 (45 punti) SEMIFINALE: €12.000 (90 punti) FINALE: €16.000 (150 punti) VINCITORE: €21.655 (250 punti) ...