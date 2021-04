Atp Belgrado 2021, Berrettini batte Karatsev e trionfa in finale. Quarto titolo in carriera (Di domenica 25 aprile 2021) Matteo Berrettini ha conquistato l’Atp 250 di Belgrado 2021, superando Aslan Karatsev per 6-1, 3-6, 7-6(0). finale interpretata con la mentalità giusta dal tennista italiano, strepitoso al servizio e decisamente performante con il dritto, peraltro particolarmente abile in fase difensiva. Karatsev non è riuscito a ripetere le gesta messe in mostra contro Novak Djokovic, cedendo il passo all’atleta romano. Berrettini ha ottenuto il Quarto titolo in carriera, al termine di una settimana da ricordare al Serbia Open. Non solo servizio e dritto, usualmente super, ma anche una resa ottima con il rovescio; slice insidiosi e smorzate pungenti, sempre più soluzioni per l’azzurro. Decima posizione del ranking e pressione su Diego ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Matteoha conquistato l’Atp 250 di, superando Aslanper 6-1, 3-6, 7-6(0).interpretata con la mentalità giusta dal tennista italiano, strepitoso al servizio e decisamente performante con il dritto, peraltro particolarmente abile in fase difensiva.non è riuscito a ripetere le gesta messe in mostra contro Novak Djokovic, cedendo il passo all’atleta romano.ha ottenuto ilin, al termine di una settimana da ricordare al Serbia Open. Non solo servizio e dritto, usualmente super, ma anche una resa ottima con il rovescio; slice insidiosi e smorzate pungenti, sempre più soluzioni per l’azzurro. Decima posizione del ranking e pressione su Diego ...

