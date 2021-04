Amici 20: fuori Raffaele, il pupillo di Arisa (Di domenica 25 aprile 2021) Il giovane non ha, invece, mai convinto Rudy Zerbi, che l’ha costantemente accusato di non riuscire a emozionare Leggi su lastampa (Di domenica 25 aprile 2021) Il giovane non ha, invece, mai convinto Rudy Zerbi, che l’ha costantemente accusato di non riuscire a emozionare

Advertising

CarloCalenda : Ok chiaro. Quindi la battaglia contro l’intolleranza parte da “chi cita @Arcilesbica è transfobico”. Amici state pa… - Cisco46allegro : Per chiarezza io prego sempre per gli amici e parenti presenti anche per quelli non più presenti, chi c'è c'è chi r… - mariann60059306 : RT @Crystal30189086: Sarei una falsa a dire che non vedrò più amici da domani, perché starò con lei sempre Fino a quando è li dentro la sos… - weneedzerbisa : @dayanesupporter guarda tancredi è il mio cantante preferito di questa edizione e non metto in dubbio che faccia ca… - WillyCoyote6 : RT @AntonelloAng: Oggi per il mio complenno ho deciso di andare a cena fuori con una coppia di amici. Al ristorante ci hanno detto che alle… -